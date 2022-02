La Russia può attaccare in qualsiasi momento

Il team di sicurezza nazionale del presidente Usa Joe Biden ha ribadito in un aggiornamento al presidente – il quale continua a monitorare la situazione in evoluzione in Ucraina – che la Russia “potrebbe lanciare un attacco contro l’Ucraina in qualsiasi momento”. L’ha reso noto oggi la segretaria alla stampa dlela Casa bianca Jen Psaki. Biden ha ricevuto l’aggiornamento nel pomeriggio americano e questo update conteneva gli esiti degli incontri della vicepresidente Kamala Harris alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, con il segretario generale della Nato Jens Soltenberg, con i leader dei tre stati baltici, con il calcelliere tedesco Olof Scholz e con altri alleati. Il presidente in giornata convocherà una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale per discutere la situazione Ucraina.

Il portavoce della milizia popolare della Repubblica popolare di Lugansk (LPR) Ivan Filiponenko ha affermato che le unita’ delle forze armate ucraine dispiegate nella regione ucraina orientale del Donbass sono state messe “in piena allerta da combattimento”, mentre il governo di Kiev continua il suo rafforzamento militare nell’area. Lo riporta la Tass. “Secondo informazioni confermate, il comandante dell’operazione delle forze armate Pavlyuk ha messo il personale in piena allerta da combattimento”, ha affermato il portavoce nel canale Telegram ufficiale della milizia popolare di LPR. “Abbiamo ricevuto nuove informazioni sulla formazione delle truppe ucraine nella zona della cosiddetta Operazione delle Forze Unite”, ha detto il portavoce. Ieri le repubbliche separatiste hanno annunciato la mobilitazione generale ed evacuato migliaia di residenti verso la confinante regione russa di Rostov.