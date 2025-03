La risposta ai dazi. Il grande segnale che arriva dalla Cina. “Presto shock esterni inattesi”. E Pechino apre agli stranieri

La Cina e’ preparata a shock esterni inattesi e aprira’ ulteriori settori dell’economia agli investitori stranieri. Lo ha dichiarato il premier Li Qiang, aprendo il Forum per lo sviluppo della Cina davanti a oltre 80 dirigenti di multinazionali tra cui Apple, Siemens, Pfizer e Blackstone. “Abbiamo piani per shock inattesi, soprattutto esterni. Se necessario, introdurremo nuove politiche per la stabilita’ economica”, ha detto Li. Il capo del governo di Pechino ha invitato gli investitori a cogliere le opportunita’ dell’innovazione cinese, citando successi in intelligenza artificiale (facendo l’esempio di DeepSeek) e robotica (citando Unitree). “Dietro queste realta’ c’e’ un ecosistema innovativo in crescita. Il prossimo DeepSeek puo’ emergere in ogni momento,” ha aggiunto.

In particolare, Li Qiang ha annunciato l’apertura di finanza, internet, telecomunicazioni, sanita’ ed educazione agli investitori stranieri, dopo la liberalizzazione del settore manifatturiero. Sono previsti interventi su proprieta’ intellettuale e flussi transfrontalieri di dati per favorire l’integrazione delle imprese estere nel mercato cinese. “Le aziende straniere sono indispensabili per il nostro sviluppo”, ha sottolineato. Il premier cinese ha esortato a resistere a protezionismo e unilateralismo, promuovendo la globalizzazione economica. “Le imprese non sono solo beneficiarie, ma devono difenderla. Unite, possono creare una sinergia potente”, ha detto, auspicando cooperazione per benefici reciproci. Li ha promesso tutela dei diritti di tutte le imprese, indipendentemente dalla proprieta’.