La questione è seria, molto seria. 80% aziende metalmeccanica temono tracollo per i dazi dell’amico di Matteo

Le tensioni commerciali internazionali innescate dalla nuova politica dell’amministrazione Trump preoccupa l’80% delle imprese della metalmeccanica/meccatronica, secondo quanto emerge dalla 174esima indagine congiunturale di Federmeccanica. Il timore principale è quello di perdere quote di export (27% dei casi), poi c’è la preoccupazione di incontrare difficoltà nelle catene di approvvigionamento (24%) e quindi quella di un aumento della pressione competitiva sul mercato europeo per il potenziale reindirizzamento di prodotti non più totalmente assorbiti dal mercato Usa (23%). Nel 20% dei casi si teme una perdita di competitività e nel 6% delle restanti risposte sono state indicate altre conseguenze (incremento costi energia/materie prime, incertezza/indebolimento mercati…). Di fronte a questo scenario, l’indagine ricorda che Stati Uniti e Germania sono i principali partner economici e i due primi mercati di sbocco dei prodotti metalmeccanici: il 43% delle imprese che ha partecipato all’indagine esporta negli Usa (di queste il 78% fino al 15% del totale delle esportazioni); il 65% esporta in Germania (l’86% fino al 25% del totale). Per far fronte a eventuali difficoltà con Usa e/o Germania, poco più di un terzo delle imprese rispondenti dichiara di non avere alcuna strategia da mettere in atto, mentre circa il 60% pensa di aumentare le vendite in altri mercati: con specifico riferimento agli Usa, solo una quota esigua di imprese considera fattibile l’ipotesi di rilocalizzare nel paese attività o fasi produttive.

