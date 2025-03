La provocazione – Trump vuole annettere la Groenlandia. Rizzi: E la Padania, chi la vuole annettere?

di Monica Rizzi – E’ ovvio che è una provocazione, però ci sta. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rivendica la Groenlandia, gli Usa devono assumere il controllo dell’isola per ragioni di “sicurezza internazionale”. “Abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza internazionale. Ne abbiamo bisogno. Dobbiamo averla”, leggiamo sulle agenzie che rilanciano il podcast del giornalista Vince Coglianese. “Odio dirlo in questo modo, ma dovremo averla”, ha aggiunto. Da quando e’ salito al potere, a gennaio, Trump ha piu’ volte rivendicato che la Groenlandia – attualmente sotto la giurisdizione della Danimarca – diventi un possedimento degli Stati Uniti, rifiutandosi di escludere l’uso della forza per raggiungere il suo obiettivo.

A Trump interessano le riserve minerarie e petrolifere inutilizzate della Groenlandia,e, sappiamo, “si trova in una posizione strategica tra il Nord America e l’Europa, in un periodo di crescente interesse da parte di Stati Uniti, Cina e Russia per l’Artico, dove le rotte marittime si sono aperte a causa del cambiamento climatico”, commenta correttamente l’Agenzia Nova.

Ma c’è anche un’altra terra, la Padania, che ha uno dei Pil più avanzati d’Europa e del mondo. C’è qualcuno che vuole annetterla, da qualche parte, per farla diventare un nuovo stato di una confederazione di stati o, meglio ancora sarebbe, di Cantoni?

Come reagirebbe Roma ad una pretesa di annessione da parte di qualcuno? E’ una provocazione, certo, ma resta una domanda di fondo: a chi converrebbe? Alla Capitale no di sicuro. Perché in tutti i sistemi federali, in Europa e oltreoceano, i territori possono decidere, hanno ampie giurisdizioni, e sono autonomi pur nell’unità.

Trrump vuole annettere la Groenlandia per altri motivi, non c’è dubbio, ma visto che qualcuno lo sostiene a spada tratta, perché non gli chiede di far diventare il Nord un nuovo Stato nordamericano??

Monica Rizzi, responsabile organizzativo federale Grande Nord e fondatore Patto per il Nord