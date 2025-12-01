La provocazione di De Bortoli: Introdurre l’obbligo di voto, questi risultati sono “inquinati”

“Bisognerebbe introdurre l’obbligo del voto, sanzionare chi non si reca ai seggi. L’astensione pesa troppo nell’urna e finisce per inquinare la competizione”. Lo afferma in un’intervista a Il Fatto Quotidiano, Ferruccio De Bortoli, ex direttore del Corriere della Sera. “Bisognerebbe stabilire – aggiunge – che le modifiche alle leggi elettorali entrino in vigore nella legislatura successiva rispetto a quella che ha partorito le nuove norme”.

“Giorgia Meloni – afferma ancora De Bortoli – teme di rimanere immersa nel prossimo futuro nello stagno del pari e patta. E si dà da fare, anche un po’ con la prepotenza dei suoi numeri, per allontanare il pericolo, sempre che ci riesca”. “Siamo ormai un paradiso fiscale – va avanti il giornalista -. C’è gente super ricca che ha lasciato la Svizzera e ha scelto di risiedere a Milano. Strano ma vero!”.

Il sessanta per cento dei contribuenti riesce a pagare solo l’otto per cento del monte Irpef.

“Solo il 17 per cento dei contribuenti guadagna all’anno più di 35 mila euro”. Eppure appena si parla di patrimoniale gli italiani, soprattutto se squattrinati, prendono paura! “E basta con questa patrimoniale! La sinistra si occupi di far pagare le tasse che ci sono”. Elly Schlein cosa dovrebbe fare? “Allargare ai moderati e riformisti la coalizione”. “Quando un governo partecipa a una scalata bancaria contro una istituzione gloriosa come Mediobanca, chi fa impresa sceglie di mettersi all’ombra, non di farsi vedere” conclude De Bortoli.