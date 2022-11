La prossima mazzata, per cambiare: rialzo dei tassi. Che sappiamo non serve se non alle banche

“Aumenteremo i tassi d’interesse per tutto il tempo necessario e per quanto sarà necessario per raggiungere l’obiettivo della stabilità dei prezzi e tornare all’inflazione al 2%”.

Lo ha dichiarato la presidente della Bce, Christine Lagarde, in audizione in commissione Affari economici e monetari al Parlamento europeo. “Ci impegnamo a ridurre l’inflazione al nostro obiettivo a medio termine e siamo determinati a prendere tutte le misure necessarie per farlo”.

E, come sappiamo, noi comuni mortali, il rialzo no fermerà la corsa inflattiva né farà scendere i prezzi dei beni di prima necessità. Sarà più difficile avere un mutuo, poterselo permettere, e farsi un finanziamento. Un altro favore alla banche.