La prima festa di Patto per il Nord il 20 e 21 settembre a Cascina Monterobbio a Milano

Una due giorni di eventi in un luogo simbolo dell’identità lombarda, del Nord: una cascina. Cascina Monterobbio, a Milano. Patto per il Nord celebra così la sua prima festa, la prima uscita pubblica dopo la grande gazebata federale dello scorso 13 settembre nelle principali città del Nod, con più di 60 postazioni dove sono state raccolte anche le firme contro il Ponte sullo Stretto.

Accanto alla convivialità ci saranno anche eventi e dibattiti con gli esponenti del movimento, che tra due mesi celebrerà anche il suo primo congresso federale a Treviglio.

Qui sotto il programma della intensa due giorni lombarda.

 

 

 

