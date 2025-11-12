La pressione fiscale secondo Fratelli d’Italia. Bernardelli: Le tasse le pagano sempre gli stessi, non svicolate dal discorso

di Roberto Bernardelli – “Il Pd ha sbagliato i conti. E a dirlo non è il governo Meloni, ma i dati. La pressione fiscale è aumentata perché sono aumentati i lavoratori. Se più persone lavorano, più persone pagano le tasse. Sinistra ci puoi arrivare”. Lo scrive Fratelli d’Italia sul suo profilo su X, replicando alle critiche sul fatto che il governo abbia aumentato le tasse nell’ultima Manovra.

Magari il punto è un altro. Se tutti pagano, si pagano meno tasse. Se non tutti però versano, allora il carico si concentra e aumenta su una più ristretta fascia di popolazione. E territori.

Lo dice il calcolo sui dati ufficiali esaminato da Itinerari previdenziali. E’ facile facile. C’è una platea di cittadini over 35 che non hanno mai fatto un 730. Il 45% degli italiani non risulta avere redditi e vive a carico di qualcuno. 22 milioni di cittadini pagano solo il 6% dell’Irpef nazionale. Il 40% ha un reddito da valori negativi a zero. E 23,8 milioni di italiani pagano solo l’1,28% di Irpef.

Sembre la fondazione di Alberto Brambilla ricorda che il 75% risulta avere un reddito da zero a 29 mila euro portando il 24% di Irpef.

Ora rileggiamo il ragionamento di Fratelli d’Italia. Più lavoratori più soldi incassati. Se così fosse, allora, la sanità che attinge dalle tasse versate, sarebbe un fiore. Non avremmo liste d’attesa, e nessuno migrerebbe da Sud a Nord per farsi curare. Visto che ci sono più soldi. Invece la sostenibità del sistema sanitario nazionale e della previdenza, con la meticolosa osservanza della tanto vituperata legge Fornero, è proprio a rischio perché c’è chi paga per chi non viene mai sgamato, e la pressione fiscale si concentra dove non si elude il fisco.

Non ne parlate mai, Lega compresa. Come mai?

Onorevole Roberto Bernardelli, fondatore Patto per il Nord