La presa in giro sull’autonomia. Gelmini: poche settimane alla relazione. Bernardelli: L’ennesima….

di Roberto Bernardelli – Poche parole e pochi commenti. “Il confronto e’ aperto con tutte le Regioni che hanno chiesto un di piu’ di autonomia. Stiamo lavorando e contiamo di poter chiudere la relazione sull’autonomia nell’arco di poche settimane”. Lo ha detto A la ministra per gli Affari regionali Maria Stella Gelmini a Radio24.

Siamo in ballo dall’ottobre 2017. Le commissioni sono state tante, i vertici infiniti, le promesse di più. Smettetela di prendere in giro il Nord. Smettete di illudere. Poteva e doveva essere l’inizio del cambiamento, l’applicazione della vostra Costituzione più bella del mondo. Non sarebbe servito il prestito dall’Europa. Avremmo usato le nostre tasse. Buonanotte ai suonatori.

Onorevole Roberto Bernardelli, presidente Grande Nord