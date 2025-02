La presa in giro del mini bonus. Assolombarda: Lo capite o no che il caro bollette è un problema strutturale?

Il “caro energia” mina la competitività delle imprese. Per questo secondo Assolombarda è necessario “disaccoppiare il prezzo di gas e energia elettrica, velocizzare il rilascio dei permessi sulle rinnovabili, puntare su idrogeno e nucleare moderno”. ‘Oggi le nostre imprese pagano una delle bollette più alte del mondo, un’emergenza, partita già prima dello scoppio della guerra in Ucraina, che è ormai diventata strutturale”, ha sottolineato Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, intervenendo all’incontro “Le imprese al centro della transizione energetica: strumenti, sfide e prospettive”, tenutosi nella sede milanese di Assolombarda, durante il quale istituzioni nazionali, enti gestori dei servizi energetici, autorità di regolazione e imprese si sono confrontati su transizione energetica, efficientamento energetico, percorso di decarbonizzazione in atto, oltre che sugli strumenti messi a disposizione delle imprese e sul contesto regolatorio. “Soluzioni” al caro energia “ce ne sono, vanno attuate”, ha proseguito Spada.

Va da sè che un minibonus per l’Isee fino a 16mila euro sia praticamente la non soluzione dell’emergenza.