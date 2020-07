La pandemia nei bilanci dei Comuni. Ecco chi ha sofferto di più: primi in classifica i sindaci del Nord

Il Covid-19 ha cambiato radicalmente lo scenario dei bilanci degli enti locali tanto che, chi normalmente era considerato un buon pagatore, potrebbe non esserlo più. Il nuovo Decreto Rilancio prevede lo stanziamento di 3 miliardi di euro agli enti locali per colmare le minori entrate causate dal Covid-19, la cui distribuzione agli enti sta pericolosamente tardando. La stessa distribuzione potrebbe non seguire esclusivamente il criterio delle perdite subite, causando iniquità di trattamento fra comunità locali.

Gli impatti della pandemia sulle finanze delle amministrazioni comunali sono stati studiati dal Prof. Emanuele Padovani del Dipartimento di Scienze Aziendali, Alma Mater Studiorum Università di Bologna su dati forniti da Bureau van Dijk – A Moody’s Analytics Company, Tacto Srl con l’obiettivo di analizzare gli impatti economico-finanziari connessi all’emergenza Covid-19 sui Comuni italiani. In particolare il report si sofferma su quali impatti ha provocato il Covid-19 sulle entrate “strutturali”, ossia le entrate correnti, sull’equilibrio di bilancio delle Amministrazioni comunali nel 2020, in quale modo tali impatti sono distribuiti fra i comuni sul territorio nazionale e quali differenze esistono fra tipologie diverse di Comuni, grandi vs.piccoli, turistici vs. non turistici. Tale analisi contribuisce al dibattito incorso in merito alle misure per sostenere la ripresa economica del Paese, a partire dal funzionamento dei Comuni, ossia i terminali più esposti e sensibili della Repubblica.