La modesta raccolta voti di chi pensa solo al Ponte sullo Stretto

Il sito di Pagella politica ha fatto un rapido esame del voto di domenica e lunedì in molti Comuni italiani. E conferma che nelle quattro città chiave al voto, due sono andate al centrosinistra, Ravenna e Genova, mentre le altre due se la giocheranno al ballottaggio (Taranto e Matera).

A Genova è stranoto ha vinto il centrosinistra col campo largo al 51,5 con Silvia Salis. Idem a Ravenna che ha stravinto al primo turno anche lui, al 58,2%. A Ravenna la corsa del candidato della Salvini Premier si è fermata al 6,47%. E la Lega è al 6,94%.

A Matera ballottaggio tra Roberto Cifarelli al 43,5% (centrosinistra) e Antonio Nicoletti al 37% (centrodestra).

A Taranto, ballottaggio tra il candidato del centrosinistra col 37,4% e il secondo (centrodestra) arrivato col 26,1%. Il terzo in lizza, appoggiato da centrodestra e Lega , ha preso il 19,4%. Una distanza piuttosto siderale.

Alle Comunali a Cernusco sul Naviglio, la Lega di Salvini è al 4,9%. A Desio invece tiene, al 15,7%, ma non abbastanza per avere il sindaco.. A Saronno è al 9,9%.

In sei Comuni si è affermato il candidato di liste civiche, in altri quattro è passato quello del centrodestra mentre si aspetta il ballottaggio di gli altri 13 municipi ancora in sospeso. Il bilancio è rimandato di due settimane, ma l’evidenza dice che la spinta propulsiva dell’effetto immagine del governo si è affievolita e che la propaganda social della Salvini Premier non rende più come all’inizio… Stessa minestra riscaldata.