La lotteria dell’autonomia. Fontana: Entro l’anno

“Sono convinto che ci siano le condizioni per arrivare” all’Autonomia. “E credo si debba iniziare gradualmente. Da un punto di vista legislativo il processo può concludersi entro fine anno” e dall’inizio del 2024 “si inizierà il trasferimento di qualche materia che non abbia i Lep”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana durante una diretta Instagram con FanPage. Si tratta secondo Fontana di “una grande scommessa anche per il Sud” perché comunque “oggi ci sono cittadini di Serie A e di Serie B ma questo non è colpa dell’Autonomia – ha concluso il governatore – ma dell’assistenzialismo con cui alcuni governi si sono riempiti la bocca negli anni senza affrontare i problemi di sviluppo” del Mezzogiorno.