La Lombardia usa meno luce e gas. Calano i consumi rispetto al 2024 mentre l’energia sale di prezzo

Lo scorso 30 giugno 2024 è terminato il regime di Maggior Tutela per l’energia elettrica. I clienti che non hanno scelto un fornitore del Mercato Libero sono passati in automatico al Servizio a Tutele Graduali mentre per i clienti vulnerabili è partito il servizio di Tutela della vulnerabilità, con le stesse caratteristiche della Maggior Tutela e condizioni di fornitura aggiornate su base trimestrale da ARERA che determina, quindi, il prezzo dell’energia . Attualmente, per il mercato elettrico, ci sono 3,4 milioni di clienti vulnerabili ancora in Tutela mentre circa 3,7 milioni di clienti non vulnerabili sono passati al Servizio a Tutele Graduali a cui gli utenti vulnerabili possono accedere, su richiesta, entro il 30 giugno 2025. Nel Mercato Libero, invece, ci sono oltre 23 milioni di clienti.

Luce: spesa stabile anno su anno a fronte di un calo del consumo. In aumento rispetto a fine 2024

Per quanto riguarda l’energia elettrica, l’analisi dell’Osservatorio Segugio.it sul primo trimestre del 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024, evidenzia un calo del –5% del consumo medio a fronte di una spesa annua stabile (l’analisi considera le due migliori offerte luce disponibili sul comparatore di Segugio.it). I dati confermano un progressivo rialzo del prezzo all’ingrosso dell’energia.

Lo stesso confronto sull’ultimo trimestre 2024 vede un aumento della spesa del +8%.

Su base regionale, si conferma una spesa stabile anno su anno per molte regioni, con eccezione di Abruzzo, Lombardia e Valle d’Aosta dove cala del -4%. Contro tendenza il Trentino ed il Lazio, con un incremento del +4% e +8%.

Se si guarda nel dettaglio ai dati per l’energia elettrica della Lombardia si nota che:

Il calo più elevato di spesa anno su anno è stato di – 11 % nella provincia di Cremona , segue Milano con -6% e Pavia con -5%

è stato di nella provincia di segue e con Il calo più elevato di consumo medio anno su anno si registra sempre nella provincia di Cremona con – 17 %, mentre nella provincia di Milano è di – 14 % e Pavia -10%

si registra sempre nella provincia di con mentre nella provincia di è di e Rispetto all’ultimo trimestre 2024, si registra un incremento complessivo della spesa di +4%, con un picco del +11% nella provincia di Lecco e +7% nella provincia di Lodi

Gas: spesa in crescita sia anno su anno sia rispetto all’ultimo trimestre 2024

Per le forniture di gas naturale, il consumo annuo medio risulta in crescita del +3% e la spesa annua del +14%, sulla base delle rilevazioni del primo trimestre confrontato con lo stesso periodo 2024. Lo stesso confronto sull’ultimo trimestre 2024 vede un aumento della spesa del +8%.

Su base regionale, anno su anno, crescono più della media nazionale, le regioni di Abruzzo, Puglia e Sicilia con +18%, Lombardia con +17%, Calabria, Friuli-Venezia-Giulia, Trentino e Umbria con +15% (Fonte Osservatorio Segugio.it)

Se si guarda nel dettaglio ai dati del gas della Lombardia si nota che: