La lettera su visita a Ospedale di Varese. Scoperta “choc” per la paziente

Spett.le Redazione, mi rivolgo a voi per segnalare un disservizio che ho recentemente vissuto presso l’Ospedale di Circolo di Varese, in occasione di una visita medica prenotata mesi prima presso l’ambulatorio di reumatologia. Durante la visita lo specialista, a causa della mancanza del lenzuolo monouso, ha proposto, per forza maggiore, di effettuare la visita in maniera parziale.

Solo dopo aver espresso il mio disappunto per questa situazione anomala, mi sono offerta di usare la sciarpa che indossavo come copertura del lettino.

Successivamente, la visita è stata eseguita correttamente e in modo efficiente ma senza le dovute garanzie sulla sicurezza igienica. Sono rimasta estremamente delusa per l’accaduto perché la visita era stata prenotata con largo anticipo e non è accettabile, né giustificabile, un tale disservizio che, a mio avviso, compromette la qualità del servizio e la sicurezza dei pazienti.

Spero che questa segnalazione possa contribuire a far luce su una problematica che, oltre a creare disagio, riflette una gestione non all’altezza delle aspettative di chi si affida al Sistema Sanitario pubblico.

Varese, marzo 2025

Adriana Cossu

Lettera gentilmente inoltrata dall’autrice e condivisa con Varesenews