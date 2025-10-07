La Lega, ultima della coalizione di centrodestra nella Calabria di Salvini. Il Ponte non basta per prendere voti…

Ha perso, è stato il partito che più ha visto andare via consensi. La Lega del Ponte crolla. Il voto delle regionali riconsacra presidente Roberto Occhiuto. Forza Italia è primo partito in Calabria con il centrodestra che registra quasi il 60% dei consensi.

Le urne di questa tornata elettorale consegnano a Forza Italia il primato di preferenze con il 17%, a seguire nella stessa coalizione la lista Occhiuto presidente ha raggiunto il 12,5%, poi Fratelli d’Italia al 11,5%, Lega con il 9,5%, Noi moderati con il 4,27, Dc Udc 1,34%, Forza azzurri 0,96%, Nord chiama Sud 0,20%. Nel centrosinistra il primo partito è il Pd con il 13,3%, la lista Tridico presidente si ferma al 7,41%, a seguire il M5s con il 6,21%, Dp 5,22%, Casa riformista IV, 4,39%, Avs 3,97%.