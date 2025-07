La Lega riabilita von der Leyen. Patto per il Nord: C’è un fondo europeo anche per il Ponte!

“Dalla nascita della nuova Commissione UE fino a questi giorni, in particolare in occasione della mozione di sfiducia votata dal Parlamento europeo e in riferimento alla gestione della trattativa sui dazi di Trump, la ‘Salvini Premier’, col capo partito in testa, ha sempre detto e fatto di tutto contro la von der Leyen. E’ bastata l’ipotesi avanzata da una funzionaria della Commissione europea, quindi un burocrate e non un politico, sul possibile utilizzo del fondo europeo per la competitività per la costruzione del Ponte di Messina, che la Lega ha repentinamente riabilitato sia la von der Leyen sia i burocrati di Bruxelles. E’ doveroso che i cittadini del Nord sappiano che per la ‘Salvini Premier’ adesso la Ue è diventata buona e generosa, perché consente l’utilizzo delle tasse degli italiani per costruire il Ponte di Messina”.

Lo afferma Patto per il Nord in una nota.