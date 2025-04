La Lega perde dirigenti al Nord e li sostituisce con nuove adesioni al Sud

“C’è un rapporto con Fratelli d’Italia che è solido. Fratelli d’Italia ha le porte aperte, se qualcuno entra, come accade in tutti i partiti, accoglie”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, parlando con i cronisti a Palazzo Balbi, a Venezia, a proposito di due consiglieri regionali, Silvia Rizzotto e Marco Andreoli, usciti dalla Lega e passati a Fratelli d’Italia. Se ci fossero altre defezioni? “Prendiamo atto, la bottega non chiude”, aggiunge Zaia.

Non si fa mancare l’occasione per commentare i fatti il Patto per il Nord: “Salvini sta perdendo dirigenti politici al Nord e li sta sostituendo con dirigenti politici al Sud. Sono usciti dal suo partito due consiglieri regionali in Veneto ed è entrato un vicesindaco in provincia di Caserta. Non c’è da stupirsi per un partito che ha come obiettivo principale della legislatura non l’autonomia, non il federalismo, non la riduzione della pressione fiscale, non l’abolizione dei pedaggi autostradali, ma il ponte di Messina”. conclude in una nota.

Il commento è legato alla notizia che l’attuale vicesindaco di Marcianise (Caserta) e assessore con deleghe ad Ambiente, Ecologia e Attività Produttive, Pasquale Salzillo, ha aderito alla Lega e ufficializzato la sua candidatura alle prossime elezioni regionali campane tra le fila del partito. “Una figura – sottolineano dal partito – di grande esperienza amministrativa e forte radicamento territoriale, che va a rafforzare la presenza della Lega in provincia di Caserta e in tutta la Campania”. All’incontro per definire la candidatura erano presenti il deputato della Lega e coordinatore regionale Gianpiero Zinzi, il vicesegretario federale Claudio Durigon, l’europarlamentare Aldo Patriciello.