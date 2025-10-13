La Lega giura: Non alzeremo età pensionabile. Dovevano abolire la Fornero poi litigano per un rinvio di tre mesi

“Noi della Lega, come indicato dal programma elettorale di governo del Centrodestra nel punto 9 paragrafo 4, vogliamo la flessibilità in uscita dal mondo del lavoro”. Lo afferma ad Affaritaliani il sottosegretario al Lavoro della Lega Claudio Durigon (vice-segretario del Carroccio), rispondendo ai dubbi degli alleati di governo e in particolare di Fratelli d’Italia, espressi ieri dal presidente della Commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto, che, sulle proposte del Carroccio per l’uscita anticipata dal mondo del lavoro, ha detto che bisogna ‘essere realisti’ e che occorre valutare l’impatto sui conti pubblici prima di inserire queste misure nella Legge di Bilancio.

“Ho letto della contrarietà nell’intervista di Rizzetto, ma sono convinto che troveremo una sintesi che vada incontro ai lavoratori. Siamo un governo politico e la volontà politica trova sempre la soluzione. Non possiamo permetterci di avere ancora un aumento di età pensionabile, anche in virtù delle tante morti sul lavoro che ci impongono una riflessione. Ma come sempre cercheremo una soluzione o direttamente nella Legge di Bilancio o nell’iter parlamentare. La Lega, sono convinto, convincerà Rizzetto e gli alleati a onorare il patto con gli elettori che si chiama programma”, conclude Durigon.

Se lo dice Durigon, allora stiamo tranquilli. Dovevano abolire la Fornero, litigano per un rinvio di tre mesi