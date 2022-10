La Lega: Dateci il ministero dell’Autonomia. Bernardelli: Per fare cosa? Per tifare Vox contro l’autodeterminazione dei popoli in Europa?

di Roberto Bernardelli – “Quello dell’autonomia e’ uno dei temi fondamentali tanto e’ vero che uno dei ministeri che noi naturalmente vorremmo e gradiremmo e’ quello degli affari regionali e dell’autonomia”. Lo ha affermato il senatore Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega a palazzo Madama nella scorsa legislatura, parlando coi giornalisti dopo mezzanotte al termine della lunga assemblea provinciale dei militanti della Lega della provincia di Varese, tenuta a Saronno.

La domanda è molto semplice. Un ministero dell’Autonomia peer farne cosa? Agli affari regionali la Lega c’è già stata. Per fare cosa?

Al Viminale per mandare a casa 500mila irregolari pure. Vuole fare il bis, visti i recenti successi? Non ci si può davvero credere. Nei dibattiti del mondo reale sull’autonomia e l’autodeterminazione dei popoli la Lega, ci pare, tifi Vox. E sta insieme al partito di maggioranza relativa che in Spagna ha fatto altrettanto…

Onorevole Roberto Bernardelli, presidente Grande Nord