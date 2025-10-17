La Lega applica la Fornero, senza se e senza ma. E gli elettori di Matteo non dicono nulla?

di Cassandra – Come si cambia in fretta. Dall’abolire la Fornero al referendum per cancellare la legge sulla previdenza… La Lega delle piroette, delle promesse elettorali, dello sconto alle pensioni se però vai a vivere in Calabria (e chi se la dimentica l’idea geniale di Salvini, ndr), ora non riesce neppure a bloccare l’aumento graduale dei requisiti che la tanto “odiata” Fornero per il Carroccio era da buttare via dalla finestra.

Invece la Lega non butta via nulla. Anzi. Applica, ricicla, attua di gran carriera. Nulla da dire agli elettori bonzi che avevano creduto al populismo previdenziale?

Nel biennio 2027-2028, si conferma infatti, ad esclusione dei lavori gravosi e usuranti, l’aumento graduale dei requisiti di accesso al pensionamento connessi all’adeguamento all’aspettativa di vita. Gli interventi sulle pensioni secondo le tabelle costano -0,02 del pil nel 2026 (circa 460 milioni); -0,08 nel 2027 (quasi 1,9 mld) e -0,05 nel 2028 (1,15 mld) . Quasi oltre 3 miliardi in totale sui tre anni.

E’ la scorciatoia per non stanare l’evasione contributiva, il sommerso, il nero, chi non versa e vive sulle spalle della comunità. Il Nord ringrazia. Alla faccia delle liti su Vannacci, con e senza Vannacci.

Le questioni vere sono altre.