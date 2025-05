La Lega al contrario – Salvini Premier festeggia i voti a Lamezia Terme. Più consenso in Calabria che a casa nostra

Lega… Sud. “Il risultato raggiunto a Lamezia dal nostro Partito è significativo, con un consenso che si attesta all’8,75% in una tornata elettorale che vede la Lega correre per la prima volta con il proprio simbolo. Un dato importante, raggiunto in una città del Mezzogiorno che è diventata, grazie al quotidiano impegno profuso sul territorio a tutti i livelli, dai militanti agli amministratori, uno degli avamposti più solidi che il Partito ha nella nostra regione. Non posso non esprimere la mia soddisfazione, da leghista che ha iniziato il proprio percorso politico proprio su questi territori, per questo risultato significativo: un traguardo prodotto dal buon lavoro, uno sprone per continuare a crescere”. Lo dichiara il deputato calabrese della Lega Domenico Furgiuele.

Una dichiarazione che fotografa, dati alla mano, la Salvini Premier del Sud, visto che al Nord i voti languono…