La guerra agli artigiani. Bernardelli: Governo sa che esistono 210mila imprese senza ammortizzatori o esiste solo il reddito di cittadinanza?

di Roberto Bernardelli – Meno fiori e più opere di bene. Meno viaggi per recuperare visibilità e consenso perduto e più aiuti a chi lavora davvero, da sempre, e non per finta. I dati forniti da Unimpresa sono la fotografia del paese reale. Perché se è vero che da novembre 2021, sono senza sostegno economico 700.000 artigiani e 210.000 imprese artigiane, prive di ammortizzatore sociale, l’indennità di sospensione, allora ci chiediamo cosa ci stia a fare chi è stato eletto per rappresentare i lavoratori, i piccoli artigiani, le imprese familiari. Questi partiti hanno dichiarato guerra al lavoro reale. Basterebbero 46,8 milioni di euro che riguardano una norma del provvedimento “sostegni” (decreto legge 21 del 2001) e del provvedimento fiscale (decreto legge 146 del 2001) e di 1,3 milioni di euro relativi alla legge di bilancio per il 2021 (legge 178 del 2020).

Al Fondo degli artigiani mancano infatti, fanno sapere da Unimpresa, 48,2 milioni di euro per riavviare la regolare erogazione delle prestazioni ai lavoratori del settore. “Non esistono aziende di serie A ed aziende di serie B, così come non esistono differenziazioni tra i lavoratori delle imprese artigiane e lavoratori appartenenti ad altri settori. O, almeno, non dovrebbero esistere, ma in realtà le differenze sono sotto gli occhi di tutti” commenta il consigliere nazionale di Unimpresa, Giovanni Assi.

Non dovrebbero esistere, ma esistono, eccome. Miliardi per il reddito di cittadinanza per chi non accetta un lavoro o mai lo troverà, niente briciole per chi regge il Pil.

Che fine ha fatto la riforma degli ammortizzatori sociali per tutelare le aziende ed i lavoratori di tutti i settori e di tutte le dimensioni?

Perché lo Stato si accanisce sulle imprese, pensando che esista solo la categoria degli statali, dei politici garantiti, dei nominati nei consigli di amministrazione?

Onorevole Roberto Bernardelli, presidente Grande Nord