La grande pazienza catalana…

Carles Puigdemont, ha chiesto “pazienza” per ottenere l’ufficialita’ del catalano nelle istituzioni europee e ha accusato il Partito popolare (Pp) spagnolo di aver lanciato appelli per bloccare questa decisione. Lo ha dichiarato in occasione di una conferenza presso l’Universitat Catalana d’Esti. “Non c’e’ nessuna ragione giuridica o economica che impedisca l’approvazione della proposta della Spagna”, ha detto il leader indipendentista, aggiungendo che quelle che potevano esistere sono state risolte in modo soddisfacente. Puigdemont ha affermato che si tratta di un “processo di maturazione, non lento, ma intenso”, e ha descritto il dossier presentato dal governo di Madrid agli altri Paesi per l’approvazione come “solido e molto rilevante”. Tuttavia, l’ex presidente catalano si e’ rammaricato del fatto che il governo centrale “e’ arrivato molto tardi e ha perso alcuni treni che stavano passando”. Il leader di JxCat ha ribadito di credere di avere ancora una possibilita’ di ufficializzare la Catalogna nell’Ue, nonostante il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez “non stia attraversando il suo momento migliore”. “Ma lo Stato spagnolo e’ un’economia prospera all’interno dell’Ue. E’ un partner che conta molto, non e’ un partner minore all’interno della famiglia europea”, ha evidenziato Puigdemont.