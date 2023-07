La Germania tira diritto e se ne frega: Tassi devono ancora crescere e pagherete quello che decide Lagarde

La Bce deve continuare ad aumentare i tassi di interesse. Lo ha detto il presidente della Bundesbank Joachim Nagel in un discorso all’apertura di una conferenza di vigilanza bancaria a Francoforte. Nagel non ha parlato di possibili aumenti dei tassi di interesse oltre l’estate, ma ha sottolineato l’elevato grado di incertezza in cui opera attualmente la politica monetaria. “Dal punto di vista odierno – ha detto – i tassi di interesse devono continuare a salire”. Dopo il rialzo di 25 punti base deciso a giugno, un ulteriore aumento nella riunione del 27 luglio appare ormai certo come preannunciato dalla presidente Christine Lagarde. “Tuttavia, la questione di quanto i tassi di interesse debbano ancora aumentare non può essere risolta al momento – ha aggiunto Nagel -. Non possiamo nemmeno dire per quanto tempo rimarranno alti e come si svilupperanno in seguito. Ciò dipende dall’andamento dell’inflazione, e questo è altamente insicuro”. Secondo Nagel, l’alto livello di incertezza non riguarda solo il breve ma anche il lungo termine. “A breve termine – ha detto – i salari ad esempio potrebbero aumentare più del previsto. Ciò prolungherebbe l’ondata di inflazione attraverso effetti di secondo impatto. Anche i prezzi elevati dell’energia, delle materie prime e di altri prodotti primari potrebbero essere trasferiti ai clienti finali in misura maggiore rispetto alle attuali proiezioni”. Secondo Nagel, ci sono anche sviluppi a lungo termine che potrebbero aumentare l’inflazione. “In primo luogo, stiamo assistendo a una trasformazione geopolitica che probabilmente non ha precedenti nel secolo in corso”. “In secondo luogo, il cambiamento climatico e la necessaria decarbonizzazione dell’economia richiedono ampie misure di adattamento”.