La Lombardia è pronta ad accogliere pazienti covid dalla Germania. Dopo una richiesta in tal senso proveniente in particolare dal Baden Wuerttemberg, in sofferenza per quanto riguarda le terapie intensive, la Regione si è detta disponibile ad aprire le proprie strutture a pazienti d’oltre frontiera. Oggi l’eventualità è stata ribadita dalle autorità tedesche ma al momento – spiegano fonti di Regione Lombardia – non è arrivata una richiesta ufficiale. Quando arriverà sarà comunque accolta.