La “furbata” di Meloni secondo Di Pietro

“La presidente del Consiglio attacca l’autore dell’esposto Luigi Li Gotti e il procuratore della Repubblica Francesco Lo Voi facendo una furbata. Usa questa storia per dire che i magistrati ce l’hanno con il centrodestra. Detto questo una cosa è valutare la scelta politica di rimandare in Libia il signor Almasri, che io non condivido, un’altra è ipotizzare una responsabilità penale della premier e degli altri membri del governo”. Lo ha detto l’ex ministro ed ex magistrato del pool di Mani pulite Antonio Di Pietro, intervistato da La Stampa. “Voglio ribadire la mia stima nei confronti dell’ex senatore, che con Prodi fu sottosegretario alla Giustizia su mia indicazione – afferma Di Pietro, parlando di Li Gotti – È una persona squisita, professionalmente eccellente. Giorgia Meloni l’ha accusato di essere di sinistra solo per distogliere l’attenzione dalla comunicazione che ha ricevuto”.

Per Di Pietro “Li Gotti ha esercitato un diritto del cittadino, che è quello di ritagliare dei fogli di giornale e di mandarli alla procura della Repubblica. Dopodiché ritengo che quella del governo sia una decisione politica non condivisibile, non un reato”. L’ex leader dell’Italia dei valori poi si concentra sulle critiche di Meloni a Lo Voi: “Il ragionamento secondo cui Lo Voi avrebbe agito con una finalità politica è un attacco che si ripete spesso. A volte arriva dal centrodestra, altre dal centrosinistra. Una cosa è valutare se il procuratore abbia agito bene o male, un’altra cosa è affermare che lo abbia fatto per fini politici. Un procuratore della Repubblica non ha bisogno di avere un capo politico per esercitare le sue funzioni, perché ha molto più potere di qualsiasi capo politico di turno”.