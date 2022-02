La Francia revoca le restrizioni come Inghilterra e Danimarca

Niente più mascherine all’aperto da oggi in Francia, che ha deciso di allentare le restrizioni introdotte per contenere la diffusione del coronavirus. Revocati anche i limiti di presenze nelle sale dei concerti e agli eventi sportivi, mentre il lavoro da casa non è più obbligatorio, anche se resta raccomandato. La Francia segue così l’Inghilterra e la Danimarca nella revoca delle restrizioni nonostante restino alti i contagi. ”A febbraio” la Francia ”toglierà la maggior parte delle restrizioni introdotte per contenere la pandemia” grazie al nuovo pass vaccinale, ha spiegato il primo ministro francese Jean Castex il mese scorso. Il 16 febbraio prevista anche la riapertura dei nightclub chiusi da dicembre.