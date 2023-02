La flotta russa nel Mediterraneo si allarga. Sale la tensione

“Gli effetti immediati sulla nostra sicurezza della guerra in Ucraina si sono riverberati ancora una volta sul mare e sono l’aumento impressionante dei numeri della flotta russa nel Mediterraneo e nel Mar Nero a un livello che non si vedeva nemmeno ai tempi della guerra fredda. una minaccia diretta al territorio nazionale ma aumenta tantissimo la tensione. I russi hanno un atteggiamento aggressivo che non era usuale nel Mediterraneo e prima era evidente solo nel Baltico.Il rischio di incidente è possibile e quando c’è un incidente di questa natura non si sa mai dove si può andare a finire”. Lo ha detto il Capo di Stato maggiore della Marina militare, Enrico Credendino, in audizione a tutta la Commissione Difesa della Camera.