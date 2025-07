La disfatta europea e romana sui dazi

L’effetto dazi sull’Italia genera le reazioni del mondo delle imprese. Con preoccupazioni che assumono sfumature diverse, dall’allarme alla cautela, dopo l’accordo sulle tariffe annunciato da Usa e Unione Europea. Per Confindustria “oggi tutto quello che è oltre lo zero è un problema. Oggi l’impatto del 15% dei dazi per le imprese italiane vuole dire 22,26 miliardi di probabile vendita verso gli Usa”, e’ il messaggio del presidente Emanuele Orsini. E mette in guardia:”stiamo sottovalutando una cosa: non è solo l’impatto dei dazi, ma la svalutazione dollaro/euro, che per noi significa oggi incrementare il dato del 13%, con altri Paesi Ue che hanno il 2%, difficilmente recuperabile”. Inoltre il numero 1 di Confindustria sulla farmaceutica ritiene impensabile che vengano superati i dazi oltre il 15%, “perché è già uno dei settori che verrà molto colpito insieme a tutti i macchinari e gli utensili che vanno verso gli Stati Uniti”.

Riccardo Garosci, Vicepresidente di Confcommercio registra “un importante passo avanti perché siamo usciti dalla fase dell’incertezza che rende meno negativa la visione di insieme, anche se l’impatto sull’export italiano rimane preoccupante, così come il contraccolpo che ci arriva dagli altri Paesi importatori. In questo momento storico più che mai, in cui il mercato soffre, non solo per i dazi, ma anche per i conflitti internazionali, dobbiamo cercare nuovi alternativi mercati fino ad ora sottovalutati o con potenziali importanti. Attendiamo dettagli il prossimo 1° agosto per alcune merceologie che ci riguardano da vicino, soprattutto food e beverage, dove potranno pesare i buoni rapporti tra il presidente Trump e la premier Meloni e la passione del mercato Usa per il nostro turismo, i nostri cibi e vini. Da subito servono sostegni e compensazioni per le imprese colpite”.

Ma l’effetto dei nuovi dazi potrebbe essere “sensibilmente inferiore rispetto alle stime iniziali”, secondo le stime di Unimpresa. “Ciò – spiega Unimpresa – perché alcuni settori chiave, come il farmaceutico, le specialità chimiche e parte dei beni ad alta tecnologia, saranno soggetti a esenzioni totali o parziali”. A fronte di un export complessivo verso gli Usa pari a circa 66-70 miliardi di euro, l’esposizione effettiva delle imprese italiane ai dazi si ridurrebbe quindi a una base tra 45 e 50 miliardi di euro. Di conseguenza, il costo diretto stimato per le aziende si attesterebbe in un intervallo compreso tra 6,7 e 7,5 miliardi di euro, rispetto ai quasi 10 miliardi ipotizzati in precedenza”, stima.A temere la guerra commerciale e ‘ in particolare l’automotive.“L’accordo” sui dazi tra Usa e Bruxelles “rappresenta un passo importante verso l’attenuazione della forte incertezza che ha caratterizzato le relazioni commerciali transatlantiche negli ultimi mesi e l’Acea accoglie con favore questo sviluppo in linea di principio” per Sigrid de Vries, direttorice generale dell’Associazione dei costruttori automobilistici europei. Ma, sottolinea De Vries, “gli Stati Uniti manterranno dazi più elevati sulle automobili e sui componenti automobilistici, il che continuerà ad avere un impatto negativo non solo sull’industria dell’Ue, ma anche su quella statunitense”. Il presidente di Federpetroli Michele Marsiglia con LaPresse fa un’ analisi secondo cui “a oggi è un 15% di dazi solo di facciata, ma tra energia e armi arriviamo a oltre il 30%, con acquisti imposti e non dettati dal libero scambio commerciale: è un’assurdità”.