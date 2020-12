LA DIRETTA TV / Bernardelli in prima serata su Canale 5 a Live non è la D’Urso

La nuova puntata di Live non è la d’Urso, in onda domenica 6 dicembre 2020 in prima serata su Canale 5 ha come ospite Roberto Bernardelli. Tra i temi affrontati la questione dell’emergenza Covid, la crisi che colpisce il settore del turismo, e le polemiche scaturite dalle immagini su alcuni social pubblicate da ospiti di una struttura alberghiera gestita da Bernardelli, con l’accusa ingiusta e infondata di aver violato le norme di sicurezza.

Per seguire la trasmissione https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=178974460611738&id=100054975551953