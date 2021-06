La destra spagnola ricorre alla giustizia contro indulto a indipendentisti. Stesso scenario potrebbe accadere oggi in Italia

di Cassandra – Due partiti dell’opposizione nel Parlamento spagnolo, i liberali di Ciudadanos e l’estrema destra di Vox, hanno comunicato la presentazione di ricorsi alla giustizia contro i decreti d’indulto approvati dal governo in favore dei nove leader della Catalogna condannati dopo il tentativo di secessione del 2017. Non è da meno anche il Partito Popolare, che pure farà ricorso oltre che voler sfiduciare niente meno che il premier Sanchez.

Una domanda però si fa avanti legittima. In uno scenario analogo, oggi, in Italia, le principali formazioni di destra, Fratelli d’Italia e ancora più a destra la Salvini Premier, farebbero identico ricorso contro degli indipendentisti? Ricordate quando vi fu nel 2014 la solidarietà dell’allora vecchia Lega Nord verso i secessionisti in carcere per la vicenda del tanko? Oggi lo rifarebbero?