La Corte dei conti va al cuore del problema: liste d’attesa inaccettabili, vergognose per un paese civile

La magistratura contabile ha affermato che “la tutela del fondamentale diritto alla salute rimane, a mio modo di vedere, centrale per definire il parametro di civiltà di un paese”. Così il procuratore generale della Corte dei Conti, Pio Silvestri, in occasione del Giudizio di Parificazione del Rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2024, sottolineando che sono “imprescindibili la riorganizzazione ed il rafforzamento della medicina territoriale e di prossimità, quale realtà istituzionale più vicina al cittadino, sostenendo anche il ruolo delle Farmacie dei servizi, quale presidio diffuso capillarmente sul territorio nazionale insieme alla realizzazione, grazie ai fondi PNRR, delle Case della comunità e dell’Ospedale di comunità”.

Inoltre, è “necessario rimettere al centro del ‘villaggio salute’ il professionista sanitario (il medico e l’infermiere) in modo che, adeguatamente remunerato, possa essere determinante nei processi decisionali e di gestione delle strutture deputate alla cura. La rivalutazione del capitale umano risulterebbe anche funzionale all’abbattimento del vergognoso, per un Paese civile, fenomeno delle liste di attesa, garantendo al contempo la migliore uniformità delle prestazioni su tutto il territorio nazionale. Proprio sul tema delle liste d’attesa “si deve positivamente salutare l’accordo, che sembra finalmente raggiunto nella Conferenza Stato-Regioni, finalizzato al superamento, si auspica definitivo, del problema”.