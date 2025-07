La Consulta di Patto per il Nord: Dalla ferale scuola di Stato alla Scuola di territorio

di Bruno Perazzolo – Il caso è giustamente montato alla ribalta da qualche giorno. Alcuni studenti, tre se non sbaglio, sapendo di avere già in tasca la promozione per via dei crediti acquisiti e dell’esito della prova scritta, hanno deliberatamente rifiutato di sostenere l’esame orale intendendo, con ciò, manifestare contro il sistema di valutazione e la scarsa capacità dell’istituzione scolastica di prestare attenzione alla domanda di ascolto dei propri allievi. Dell’accaduto darei due chiavi di lettura non necessariamente alternative: le seconda decisamente più importante della prima. All’inizio, nella contestazione del voto, ho rivisto il ’68 e il film “Ecce Bombo”, Nanni Moretti 1978 . Il sei politico contro “la scuola borghese che si abbatte e non si cambia”. Poi ho pensato che questa fosse ancora una rivendicazione limitata. Ora non si tratta più solo della borghesia. Si tratta del rifiuto anarchico di ogni standard sociale vissuto come una limitazione della libertà del singolo (del singolo e, spesso, anche dei suoi genitori) di potersi “esprimere con i mezzi della cultura” senza “lacci e lacciuoli”. Insomma, una sorta di “liberal-progressista deregulation antropologica” che rende il giudizio scolastico un autentico fattore di stress oppressivo dell’EGO e, perciò, emotivamente insopportabile. Terminata la diagnosi della “resistenza al voto”, sono passato alla denuncia del mancato ascolto e qui, in effetti, m’è parso che i ragazzi avessero qualche importante argomento in più. In effetti l’assetto centralista della scuola dello Stato non può far altro che esprimere, mediamente, una didattica mortalmente noiosa nella misura in cui, aspirando alla neutralità etico-educativa, tiene rigorosamente fuori dalla porta le questioni fondamentali della vita di ciascuno. Di più! Poiché l’ideale della scuola statale di massa è quello “di fare a Palermo gli stessi argomenti che, nella medesima ora, si insegnano a Milano” offrendo a tutti gli alunni le stesse opportunità e la stessa “formazione di base”, l’invitabile standardizzazione che ne segue rende il sapere fatalmente inerte, precostituito e calato dall’alto. In altre parole, qualcosa che fa il paio con il modello taylorista della catena di montaggio: “sei pagato per lavorare non per pensare”, tradotto nella scuola diventa, “sei qui per apprendere nozioni dai libri in base ai programmi e non per far funzionare il cervello”. Certo la realtà è, per fortuna, spessissimo molto diversa. Tanti Dirigenti, poco affini alle sirene e alle mode ministeriali, hanno mostrato di saper sviluppare con il territorio, le imprese, le famiglie ecc. un rapporto intelligente e originale. Lo stesso hanno saputo fare con i propri allievi tantissimi docenti appassionati del loro lavoro. Però, alla fine, sempre lì si cade, sempre alla normalizzazione si arriva. La “scuola viva” resta una scuola estemporanea. Cambia il Dirigente, arrivano docenti nuovi assunti meccanicamente in base a “lontane ed astratte graduatorie nazionali o regionali”, ed ecco che una tradizione, le buone pratiche di un Istituto si dissolvono come neve al sole. “Dalla scuola dello Stato alla scuola della Comunità Locale” è il titolo sintetico che la Consulta scuola, formazione professionale, università, costituitasi all’interno del Patto per il Nord, ha deciso di dare al proprio programma di lavoro. Una specie di “testata editoriale” alla quale bisognerà ricondurre molteplici “piani di dettaglio”. Un’esigenza, quest’ultima, che, però, non sminuisce affatto il rilievo sintetico della testata. L’idea cruciale è che la scuola, fuor di retorica, possa essere realmente “messa al centro e corrispondere alla propria missione culturale” solo nella misura in cui si ristabilisce il suo naturale legame con il dinamismo, i problemi e l’originalità che in ogni momento contraddistinguono la cultura locale. È incredibile! Siamo a tal punto abituati a pensare all’istruzione come ad un’attività nazionale massificata da non riuscire più a vedere ciò che sta chiaramente davanti ai nostri occhi, ovvero che ogni cultura autentica comporta un sapere differenziante. Qualcosa che si oppone alla naturale, universale tendenza delle cose a finire nell’indifferenziato, a confondersi. Perciò la cultura autentica è sempre locale: una città, una metropoli, una regione, più province o, addirittura, una sola provincia e persino un singolo Istituto Scolastico possono ristabilire la differenza, il principio di un nuovo ordine. In breve, possono ristabilire la vita [1] . “Dalla scuola dello Stato alla scuola della Comunità Locale” è, dunque, per noi della Consulta del Patto per il Nord, una visione, una meta, ma anche un’impresa disperata considerato l’ambiente ostile in cui dovremo muoverci: un sentimento diffuso per cui, se lo 0,1 % in meno del PIL manda tutti in paranoia, fa cadere governi e parlamenti, il fatto che un italiano su due fatica a capire, o non capisca del tutto, un testo scritto di media difficoltà, non sembra inquietare proprio nessuno. Ma noi della Consulta non ci arrendiamo e ci proviamo lo stesso! [1] Denis de Rougemont, fédéralisme culturel, 1963