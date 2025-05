La guerra d’invasione in Ucraina è “pura follia imperialista”. È quello che ha detto il presidente tedesco Frank Walter Steinmier, parlando al Bundestag per l’ottantesimo anniversario della capitolazione tedesca. “La guerra lanciata da Vladimir Putin non ha niente a che vedere con la lotta contro il nazismo – ha affermato – questa non è altro che una copertura” per una “follia imperiale” e dei “crimini atroci”.

Ora, tuttavia, “i liberatori di Auschwitz sono diventati nuovi aggressori. Con la guerra contro l’Ucraina, Putin ha distrutto il nostro ordine di sicurezza europeo – una lezione che speravamo di aver imparato una volta per tutte dagli orrori della guerra”, ha detto Steinmeier. “Vediamo con orrore che anche la piu’ antica democrazia del mondo puo’ essere rapidamente messa in pericolo se il sistema giudiziario viene ignorato, la separazione dei poteri viene minata e la liberta’ accademica viene attaccata”, ha continuato. “Non si tratta di niente di meno che di una doppia frattura epocale: la guerra di aggressione della Russia, la violazione dei valori da parte dell’America, segnato la fine del lungo XX secolo”, ha avvertito Steinmeier. “Se altri cadono nel nazionalismo e cercano di imporre i propri interessi con la forza, allora cercheremo soluzioni ancora piu’ concrete insieme ai nostri partner, perche’ e’ giusto. Se altri mettono in discussione le Nazioni Unite e violano il diritto internazionale, noi lo sosterremo, perche’ e’ giusto”, ha chiesto il presidente.