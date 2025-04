La Cina pronta ad alzare il tiro contro il 50% dei dazi di Trump. Tsumani oramai inarrestabile

La Cina risponderà “fino in fondo” ai dazi imposti dal presidente Usa Donald Trump, che violano “i diritti legittimi di tutte le nazioni”. Lo ha affermato oggi il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian nella quotidiana conferenza stampa a Pechino. Trump ha minacciato che, se la Cina non cancellerà i dazi ritorsivi contro gli Usa, Washington imporrà ulteriori dazi del 50% sulle merci cinesi. Lin Jian ha risposto che l’abuso delle tariffe da parte degli Stati uniti “viola gravemente i diritti legittimi di tutte le nazioni, infrange in maniera palese le regole stabilite dall’Organizzazione mondiale del commercio, danneggia profondamente il sistema multilaterale degli scambi basato sulle regole e destabilizza l’ordine economico globale”.

La Cina, ha continuato Lin, “esprime una forte condanna e si oppone fermamente a tali misure”, che portano a una “guerra commerciale che nessuno può vincere”. E ha insistito: “I cinesi non provocano e non temono conflitti; fare pressioni, minacce o ricatti non rappresenta il modo corretto di relazionarsi con la Cina. La nostra nazione adotterà le misure necessarie per difendere con decisione i propri diritti e interessi legittimi. Se gli Stati Uniti, ignorando gli interessi della Cina e di tutta la comunità internazionale, insisteranno nel proseguire la guerra commerciale, la Cina l’affronterà fino in fondo”.

Gli Stati Uniti dovrebbero mostrare “rispetto” se interessati a colloqui con la Cina dopo che Trump ha scatenato una guerra commerciale a base di dazi. “Se gli Usa vogliono davvero parlare, dovrebbero allora adottare un atteggiamento di uguaglianza, rispetto e reciproco beneficio”, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lin Jian, nel briefing quotidiano.