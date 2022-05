La Cina e la Francia cercano il cessate il fuoco

Il presidente francese Emmanuel Macron ed il presidente cinese Xi Jinping hanno avuto un colloquio telefonico durante il quale i due leader “hanno convenuto sull’urgenza di arrivare ad un cessate il fuoco”. E’ quanto si legge in una nota dell’Eliseo, nella quale si riferisce che Macron e Xi hanno anche discusso del “rischio di crisi alimentare” a causa del blocco dei porti in Ucraina e della “risposta proposta dalla Francia con l’iniziativa Farm (Food and Agriculture Resilience Mission).

Macron ha chiesto all’omologo cinese Xi Jinping, di “tenere in considerazione le preoccupazioni della comunita’ francese” in Cina nel contesto della crisi del coronavirus. E’ quanto si legge in un comunicato diffuso dall’Eliseo dopo un colloquio telefonico tra i due presidenti. In particolare, sul “mantenimento del collegamento aereo verso la Francia, dell’autorizzazione degli spostamenti verso gli aeroporti e della protezione dell’interesse superiore dei bambini evitando, qualunque siano le circostanze si separarli dai loro genitori”, ha spiegato al presidenza di Parigi.