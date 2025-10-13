La Catalana TV3 inserisce Alghero nelle previsioni del tempo

L’emittente televisiva pubblica catalana “TV3” ha inserito la citta’ sarda di Alghero (L’Alguer in lingua catalana) nelle previsioni meteorologiche, scatenando un dibattito mediatico e politico. Da diversi giorni durante il “Tn Vespre” – l’edizione serale del telegiornale dell’emittente – tra i nomi delle principali citta’ catalanofone del Mediterraneo e’ comparsa in modo del tutto inatteso proprio “L’Alguer”. La notizia e’ diventata virale sui social, dove molti utenti hanno accolto la scelta con entusiasmo, celebrandola come un riconoscimento storico e culturale. Altri commenti raccolti da “Elmonddelatele” hanno sottolineato l’importanza simbolica dell’atto: un gesto semplice nella forma, ma con forte valore identitario per una citta’ che mantiene secoli di legami linguistici e culturali con la Catalogna. L’immagine finale della mappa, con una luce che segnala anche L’Alguer e’ stata percepita come un riconoscimento della “comunita’ catalana” nel Mediterraneo, un gesto che va oltre la semplice meteorologia. Tuttavia, non tutti hanno accolto positivamente l’iniziativa. Il Partito popolare (Pp) ha criticato la decisione durante la commissione di controllo della Corporazione catalana dei mezzi audiovisivi (Ccma), definendola “un delirio” e accusando “TV3” di fare “nazionalismo meteorologico” tramite un mezzo pubblico.

Ad Alghero si parla ancora una variante del catalano, chiamata algherese, riconosciuta come lingua minoritaria dallo Stato italiano. La cucina locale riflette l’influenza catalana con piatti come l’aragosta alla catalana e la paella algherese, adattati con ingredienti mediterranei. Tra le tradizioni religiose si conservano rituali come la “Semana Santa”, con processioni in lingua catalana e canti liturgici tipici. L’artigianato del corallo rosso e la filigrana d’argento rappresentano un’altra espressione della fusione culturale catalana sarda viva nel tessuto urbano. Infine, ad Alghero esiste la Biblioteca Catalana de l’Alguer, istituzione che raccoglie testi e memoria della presenza catalana in citta’.