La burocrazia si sfoga sui sudditi. Per il 93% delle imprese è il peggior nemico

Il 93% delle imprese italiane ritiene che leggi, regolamentazioni e adempimenti burocratici abbiano un impatto problematico sulle loro attività e di queste, oltre la metà (il 48%), lo considera significativamente negativo, con conseguente aumento dei costi, diretti e indiretti. È quanto emerge dal Rapporto ‘L’impatto delle criticità della Pubblica Amministrazione sulla competitività e la crescita delle micro, piccole e medie imprese’, realizzato da Conflavoro in collaborazione con la Luiss Business School, che ha interessato un campione rappresentativo di 650 imprese che operano sul territorio italiano nei settori manifattura, costruzioni, commercio, turismo e servizi, con una presenza maggiore di micro imprese (322).

Lo studio ha approfondito come le micro, le piccole e le medie aziende italiane percepiscono l’impatto che la Pubblica Amministrazione ha sulla loro competitività e capacità di sviluppo. L’inefficienza degli apparati amministrativi costituisce un nodo ancora irrisolto, che ha accompagnato il nostro paese durante tutta la sua storia. L’eccesso di leggi e normative rende le procedure pubbliche onerose, complesse, lente e incerte, con uno specifico impatto negativo sulle imprese, in particolare quelle meno solide, che presentano una sostenibilità economica meno forte. Secondo la ricerca di Conflavoro-Luiss Business School, il 43% delle imprese italiane segnala perdita di tempo e scoraggiamento imprenditoriale, mentre il 18% indica una minore propensione a investire.

Riguardo al tipo di reazione che l’impresa ha rispetto alle problematiche causate dalla Pa, il 25% limita la crescita per evitare eventuali difficoltà. Il 48% del campione intervistato ritiene che il vero problema sia la mancata attuazione delle norme. È significativa, poi, l’alta percentuale (40%) di aziende che ritiene che “la complessità delle norme è anche colpa delle imprese che operano nell’area grigia”. Il 20% lamenta concorrenza sleale, il 15% lunghezza dei processi e il 4% imprevedibilità dei controlli. Per il 19% delle imprese, tra i fattori di criticità, vi è la “scarsa efficienza e competenza del personale della Pa”, mentre il 13% evidenzia la “poca chiarezza sulla responsabilità dei funzionari pubblici”. Sul fronte della digitalizzazione, la percezione è in gran parte positiva: il 39% del campione considera i “sistemi digitali della Pa efficienti e facilmente utilizzabili”. Avere regole semplificate per le Pmi diverse da quelle previste per le grandi imprese è l’esigenza più diffusa tra le aziende (61%).

Come si evince dal Rapporto, per migliorare la sua azione nei confronti del mondo imprenditoriale la PA dovrebbe: limitare il costo complessivo (diretto e indiretto) che l’impresa deve sostenere per allinearsi alla normativa rilevante in proporzione alla dimensione aziendale; attivare dei meccanismi di compensazione economica per le imprese più colpite; prevedere delle forme di esenzione mirate per le Pmi, nel caso in cui i costi generati dalla normativa sono troppo elevati e l’impatto sulla collettività è basso; rafforzare la formazione e la responsabilizzazione dei funzionari pubblici, riducendo il fenomeno della “Burocrazia difensiva”; coinvolgere le associazioni di rappresentanza delle imprese minori; proseguire nella digitalizzazione delle procedure previste dalle normative. Affinché queste azioni della Pa risultino efficaci occorre distinguere le imprese allineate alle normative da quelle che non lo sono e avvalersi, quindi, di un sistema di certificazione della compliance per dimostrare l’adesione dell’azienda alle previsioni di determinate normative.