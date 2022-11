La bufala della flat tax per tutti. Rizzi: Dateci il federalismo fiscale. E A proposito, dov’è il 75% delle tasse a casa nostra?

di Monica Rizzi – Sui media leggiamo: “Alla fine, la montagna ha partorito un topolino. La Flat tax uscita dalla prima legge di Bilancio del governo Meloni, varata nella notte tra lunedì 21 e martedì 22 novembre , è risultata decisamente inferiore alle aspettative. Chi sperava di vedere introdotta in maniera più diffusa la tassa piatta al 15%”, si trova co un pugno di mosche in mano.

La riformina sarà solo per gli autonomi. La coperta, dicono, è sempre corta. Già. Ma a qualcuno arriva sempre il pezzo più lungo, quando invece se ci fosse un sano federalismo fiscale e una autonomia differenziata, i conti sarebbero ben diversi. E tutti sarebbero beneficiati da un fisco che è uguale e giusto per tutti. Perché se può essere sano ridurre le aliquote, non ha senso procastinare una riforma che non arriverà mai per cambiare il sistema dei prelievi e dei trasferimenti dai territori.

Sarò telegrafica.

Quel famoso roboante 75% delle tasse a casa nostra che fine ha fatto? Riposa anche lui.

Monica Rizzi, Responsabile organizzativo federale Grande Nord