La benzina si infiamma di nuovo. E noi paghiamo più degli altri

Avanti la veloce salita dei prezzi sulla rete carburanti, soprattutto del diesel. E con le quotazioni internazionali dei raffinati ieri in forte aumento (in particolare sul diesel), per via dei timori legati ad un allargamento della guerra Israele-Iran, arriva un nuovo giro di rialzi. A rincarare i prezzi raccomandati risultano Eni (+2 cent su benzina e diesel) e IP, Q8 e Tamoil (+1 cent sulla benzina e +2 cent sul diesel). Venendo all’andamento dei prezzi alla pompa, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 del 19 giugno, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,730 euro/litro (1,723 la rilevazione del 18 giugno), con le compagnie tra 1,727 e 1,748 euro/litro (no logo 1,714). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,638 euro/litro (rispetto a 1,625), con i diversi marchi tra 1,640 e 1,652 euro/litro (no logo 1,619).

ul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,870 euro/litro (1,862 il valore del 18 giugno), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,817 e 1,937 euro/litro (no logo 1,771). La media del diesel servito è 1,776 euro/litro (contro 1,764), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,734 e 1,848 euro/litro (no logo 1,675). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,717 e 0,734 euro/litro (no logo 0,702). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,446 a 1,520 euro/kg (no logo 1,431).