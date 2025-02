La beffa del bonus bollette. Durerà solo tre mesi e solo per chi ha l’Isee…

Tra le ipotesi, l’aumento del requisito dell’Isee per il bonus sociale sulle bollette da 9.530 euro a 15 mila, forse 20 mila euro. Ma, poiché pare che non siano state trovate risorse aggiuntive rispetto ai tre miliardi di euro ipotizzati nella prima bozza, i nuovi bonus, che, nel caso di tetto Isee di 20 mila euro, raggiungerebbero una platea doppia rispetto a quella attuale (da 3,5 milioni a 7 milioni di utenti), potrebbero durare solo tre mesi, in attesa che i venti di pace in Ucraina producano i loro effetti sulle quotazioni del gas e arrivi l’estate con un clima migliore. Effetti che già si intravedono: mercoledì il prezzo del gas alla borsa di Amsterdam ha chiuso in forte calo: – 6,7%, a 41,34 euro al megawattora.

Il Codacons è netto: “Netta bocciatura del Codacons alle misure che il governo vorrebbe inserire nel decreto sulle bollette in arrivo nel Consiglio dei ministri di venerdì.

Limitare a soli tre mesi la durata dei provvedimenti in tema di bollette è una presa in giro degli italiani – spiega l’associazione – Il problema del caro-energia è strutturale e si ripresenta a più riprese in Italia, provocando danni economici enormi a famiglie e imprese. Pensare di affrontare la questione con un decreto tampone valido solo per un trimestre, che si limita ad aiutare le famiglie numerose o con Isee basso ricorrendo alla facile strada dei bonus, non può rappresentare una soluzione valida.

Non si interviene infatti sulle reali cause del caro-bollette, a partire dalle speculazioni sui mercati, né sulla tassazione eccessiva che porta gli italiani a pagare luce e gas molto di più rispetto al resto d’Europa, e che ingrassa le casse statali. Basti pensare che oggi sulla bolletta del gas di un utente vulnerabile imposte e oneri di sistema pesano complessivamente per quasi il 30%, mentre sulla fattura della luce il 20,1% se ne va in tasse”, conclude il Codacons.