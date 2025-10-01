Itinerari previdenziali: Un cittadino su due non versa 1 euro di Irpef. Il 25% dei contribuenti paga da solo l’80% dell’imposta

“Quasi un cittadino su due non versa nemmeno un euro di Irpef, e così poco più di un quarto dei contribuenti si fa carico da solo di quasi l’80% dell’imposta”. Lo ha evidenziato Stefano Cuzzilla, presidente Cida, illustrando a Montecitorio i risultati della dodicesima edizione dell’Osservatorio sulle entrate fiscali, a cura del Centro studi Itinerari Previdenziali, in occasione del convegno ‘Il difficile finanziamento del welfare italiano’.

Dalla rielaborazione dei dati Mef e Agenzia delle entrate emerge, in particolare, che nel “2024, su una popolazione di 58.997.201 cittadini residenti sono stati 42.570.078 quanti hanno presentato una dichiarazione dei redditi. A versare almeno 1 euro di Irpef, però, solo 33.540.428 residenti, vale a dire poco più della metà degli italiani; a ogni contribuente corrispondono quindi 1,386 abitanti”.

Si tratta di dati, fa rilevare lo studio sostenuto anche dalla Confederazione dei dirigenti e delle alte professionalità, “che non sembrano riflettere la narrazione di una popolazione oppressa dalle tasse, ancora di più se incrociati con quelli relativi all’effettiva ripartizione del carico fiscale: su 42,6 milioni di dichiaranti, poi, il 76,87% dell’intera Irpef è pagato da circa 11,6 milioni di milioni di contribuenti, mentre i restanti 31 ne pagano solo il 23,13%”. Cuzzilla segnala, pertanto, che «meno di un terzo dei contribuenti sostiene da solo oltre tre quarti dell’Irpef. È una sproporzione che non possiamo ignorare. Non è un sistema progressivo, ma un meccanismo che concentra il peso fiscale su una minoranza e lascia il resto del Paese sulle spalle di pochi. Chi guadagna dai 60mila euro in su, di fatto, finisce sempre per pagare per due: per sé e per chi resta totalmente a carico della collettività. È la trappola del ceto medio: molti ricevono senza dare, pochi danno senza ricevere. Ed è su questi pochi che regge l’intero welfare italiano». E sollecita “un cambio di paradigma: smettere di disperdere energie in bonus effimeri e iniziare a costruire scelte di lungo respiro. Se il ceto medio è davvero al centro, allora bisogna crederci fino in fondo”.

L’Osservatorio evidenzia, inoltre, “sì una riduzione dei dichiaranti con redditi bassi in favore di quelli medio-alti ma, anche che per effetto di bonus e detrazioni, non ci sono variazioni sostanziali nella ripartizione del carico fiscale, che pesa soprattutto sulle spalle di uno sparuto ceto medio”. Lo ha sottolineato il presidente di Itinerari previdenziali, Alberto Brambilla: “Basti pensare che, malgrado il miglioramento di Pil e occupazione – ha precisato – il 43,15% degli italiani non ha redditi e, di conseguenza, vive a carico di qualcuno. Sono invece 1.184.272 i soggetti (in aumento di oltre 170mila unità sullo scorso anno) che denunciano un reddito nullo o negativo, non pagando quindi né tasse, né contributi”. Da qui la questione posta dal rapporto annuale Cida-Itinerari circa la sostenibilità del sistema di protezione sociale. “Solo per pagare la spesa sanitaria, per i primi 3 scaglioni con redditi da negativi/zero fino a 20mila euro – emerge dall’analisi – la differenza tra l’Irpef versata e il costo della sanità (2.222 il valore pro capite) supera i 56 miliardi. Considerando anche l’istruzione e la spesa assistenziale e welfare degli enti locali, la redistribuzione totale supera i 233 miliardi (1,13 volte l’importo dell’intera Irpef) su circa 675 di entrate, al netto dei contributi sociali. In pratica, viene redistribuito l’80,56% di tutte le imposte dirette, principalmente a beneficio soprattutto del 72,59% dei contribuenti con redditi fino a 29mila euro. Un costante trasferimento di ricchezza, sotto forma di servizi gratuiti di cui quest’enorme platea di beneficiari spesso non si rende neppure conto”.

Per Brambilla: “Da troppo tempo lo Stato italiano pare poggiarsi sul pericoloso binomio ‘meno dichiari e più avrai dallo Stato’ che, in assenza di controlli e combinato a un eccesso di assistenzialismo, incoraggia elusione e lavoro nero. Giusto aiutare chi ha bisogno, così come garantire a tutti diritti primari, come ad esempio quello alla salute ma, al tempo stesso, non si può trascurare quanto queste cifre siano verosimilmente ‘gonfiate’ da economia sommersa ed evasione fiscale per le quali primeggiamo in Europa: è davvero credibile che quasi la metà degli italiani viva con circa di 10mila euro lordi l’anno”.