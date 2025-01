Italo sempre più pet friendly. La compagnia lancia il piano per le adozioni e facilitare i trasporti

Italo lancia il “Rifugio Virtuale per animali”. Grazie alla collaborazione con Empethy (piattaforma digitale per adozioni), la società introduce uno strumento innovativo per promuovere le adozioni di cani e gatti abbandonati durante il periodo estivo. Il Rifugio Virtuale di Italo, infatti, rappresenta una vera e propria vetrina allestita da Empethy per permettere all’azienda di promuovere l’adozione di oltre 150 animali ospitati in canili e rifugi aderenti all’iniziativa. In questo modo Italo diventa a tutti gli effetti promotore attivo delle adozioni di cani e gatti, misurando, inoltre, il proprio impatto sociale grazie al tracciamento del numero di adozioni veicolate attraverso il proprio rifugio.

Questa è solo l’ultima delle numerose iniziative pet-friendly che Italo ha messo in atto negli ultimi due anni insieme a Empethy. A partire da ottobre 2022, Italo è la prima azienda di trasporto che ha deciso di mettere a disposizione ogni settimana biglietti gratuiti di andata e ritorno ai volontari iscritti ad Empethy che hanno necessità di trasportare animali presso le nuove famiglie adottanti. A novembre 2023, poi, la società ha organizzato il primo Pet Day aziendale, un’iniziativa che ha permesso ai dipendenti di portare il proprio cane in ufficio e trascorrere una giornata di gioco e formazione grazie all’aiuto di Empethy e della Fondazione di Educatori Cinofili Cave Canem. Infine, il 14 giugno scorso, Italo e Empethy hanno dato vita ad un’attività di Team Building presso il canile di Valle Grande a Roma, permettendo ai propri dipendenti di interagire con gli animali ospiti della struttura e partecipare ad attività formative. Occasioni che non solo hanno favorito la coesione dei team, ma hanno anche contribuito ad aumentare la consapevolezza sul tema del randagismo e dell’adozione responsabile, che hanno riscosso consensi tra i dipendenti.

“Portiamo avanti da anni iniziative volte a migliorare il benessere dei nostri amici a 4 zampe. Nell’ultimo biennio, grazie alla collaborazione con Empethy ed alla strategia comune, siamo riusciti ad ampliare il nostro raggio d’azione. I dipendenti hanno apprezzato il nostro impegno e continueremo a sposare simili iniziative, coinvolgendo il nostro team ed i nostri stakeholders” commenta Gabriele Cerratti, Direttore HR & Organization di Italo. “Italo è un perfetto esempio di Corporate Pet Responsibility e di azienda che ha deciso di adottare una chiara direzione volta a supportare il benessere degli animali e dei loro proprietari attraverso iniziative innovative e ad alto impatto sociale. Rappresenta una delle prime realtà ad aver sostenuto i nostri progetti e siamo felici di proseguire insieme in questo viaggio. Vogliamo contrastare in ogni forma il randagismo e promuovere le adozioni consapevoli” dichiara Lorenza Silvestri, Co-founder & CMO di Empethy.