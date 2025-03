Italia o Corea del Nord in tv?

“L’unica cosa sconcertante e’ l’ennesimo attacco a una rappresentanza sindacale, il CdR di Rainews24, che difende la dignita’ della Rai servizio pubblico. Del resto arriva da un partito, la Lega, che in questi mesi e’ tra i protagonisti del sequestro della Rai: CdA scaduto da mesi e non rinnovato perche’ non trovano l’accordo sulle poltrone da spartire. Piu’ che attaccare il sindacato, farebbero bene a spiegare loro la doppia morale: in piazza populisti che chiedono l’abolizione del canone, a Viale Mazzini lottizzatori che chiedono posti”. Cosi’ Vittorio di Trapani, presidente Fnsi, per le polemiche relative alla vicenda Open Arms.

Così la replica. “Sconcertante polemica del Cdr di RaiNews, indignato perché è stata mandata in onda la reazione di Matteo Salvini alle richieste dei pm di Palermo. In un paese normale, questo processo non ci sarebbe mai stato e nessuna redazione avrebbe invocato la censura per un commento così rilevante. Solidarietà ai giornalisti Rai, che cercano di fare il proprio lavoro nonostante l’opposizione di tanti militanti di sinistra con contratto giornalistico”. Così in una nota i parlamentari della Lega in commissione di Vigilanza Rai: Giorgio Maria Bergesio, Ingrid Bisa, Stefano Candiani, Elena Maccanti, Tilde Minasi ed Elena Murelli.

“La Rai è strumento di propaganda a disposizione del governo. Il servizio del monologo di Salvini sulla vicenda Open Arms mandato in onda integralmente su Rai news senza neanche un contraddittorio in studio o un’intervista, ma addirittura prendendo dai social del leader della Lega va contro tutte le regole deontologiche del giornalismo e somiglia ai monologhi che possiamo vedere solo nella Corea del Nord di Kim Jong-un”. Così Angelo Bonelli, deputato e membro della Commissione Vigilanza RAI, che spiega: “Dopo la vicenda dell’ex ministro Sangiuliano, anche questa occupazione del Governo della RAI come fosse ‘cosa loro’ non passerà senza conseguenze. Sto predisponendo interrogazione alla Commissione di Vigilanza Rai e invierò l’ennesima segnalazione alla Commissione Europea: ad agosto 2025 entrerà il Media freedom act e questo governo sarà sicuramente fuorilegge”, conclude.