Istat: Il dato sulla fiducia dei consumatori è pessimo. Non basta la Pasqua per dimenticare…

Il dato Istat sulla fiducia dei consumatori ad aprile e’ “pessimo” per Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori (Unc), che osserva: “Nessun effetto Pasqua! Nonostante il mese di aprile sia ricco di festivita’ e Ponti, che solitamente inducono all’ottimismo, la fiducia continua a crollare, registrando il dato peggiore da oltre un anno e mezzo, ossia da ottobre 2023 quando era pari a 91,1”. E prosegue: “Neanche il decreto bollette varato dal Governo, che in aprile avrebbe dovuto produrre i suoi primi effetti contro il caro energia, ha dato un’iniezione di fiducia ai consumatori. Insomma, urge una svolta da parte del Governo, una politica che ridia capacita’ di spesa alle famiglie italiane e una prospettiva di crescita per il Paese. Non per niente, se le attese sulla situazione economica della famiglia scendono solo lievemente, dato a marzo erano gia’ precipitate, quella sull’Italia registrano un crollo imbarazzante, da -46 a -60,5, oltre 14 punti percentuali, segnando la peggiore performance del mese di aprile”, conclude Dona.