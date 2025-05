Istat 2 / IN ITALIA 3,8 MLN DI INDIVIDUI POTREBBERO LAVORARE MA NON LO FANNO. SONO SOPRATTUTTO AL SUD

Nel 2024, la forza lavoro inutilizzata, persone che potrebbero lavorare ma non lo fanno, conta circa 3,8 milioni di individui. Di questi, 1,7 milioni sono disoccupati e cercano lavoro ma potrebbero essere disponibili, oppure che lo cercano senza essere disponibili nell’immediato. Questa platea è composta in misura maggiore da donne, giovani sotto i 35 anni, residenti nel Mezzogiorno e persone con un basso titolo di studio. Lo rileva il rapporto annuale Istat 2025.

In più, una quota importante di giovani tra i 15 e 29 anni risulta non più inserita in percorsi scolastici o formativi né tantomeno impegnati in un’attività lavorativa, sono i cosiddetti Neet: nell’Ue27, l’Italia, nonostante il calo di 7 punti percentuali dal 2019, con il 15,2%, è seconda solo alla Romania. Nel Mezzogiorno l’incidenza raggiunge il 23,3 per cento (9,8 nel Nord e 12,9 nel Centro); il 16,6 per cento tra le donne (13,8 tra gli uomini) e il 23,7 per cento tra gli stranieri (14,3 per cento tra gli italiani).