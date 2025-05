Istat 1 / Si rinuncia a farsi curare, la forbice ormai si riduce tra Nord e Sud…

“La rinuncia alle prestazioni sanitarie è in crescita sia rispetto al 2023 quando era il 7,5 per cento, sia rispetto al periodo pre-pandemico, visto che nel 2019 era il 6,3 per cento, soprattutto per l’aggravarsi delle difficoltà di prenotazione”. Quel che emerge dal rapporto Istat è che sono saliti del 4% i cittadini che alzano bandiera bianca e rinunciano a farsi curare rispetto al 2019 edel 2,3 rispetto al 2023.

Ciò che deve far riflettere è che non esiste più un Nord virtuoso, dove le percentuali sono ridotte rispetto al Mezzogiorno. L’Istat certifica che che ormai una omogeneità al ribasso in tutto il Paese. E quindi le liste d’attesa restano il problema dei problemi del Sistema saniutario nazionale. La rinuncia alle cure, ricorda l’Istat, colpisce soprattutto le donne e gli adulti 45-54enni, e cresce anche nel Nord e tra i più istruiti, riducendo i tradizionali vantaggi sociali e territoriali. Un altro risvolto della medaglia è il ricorso al privato che cresce sempre di più.

Statisticamente parlando, in sintesi, circa una persona su 10 ha rinunciato a visite o esami specialistici, soprattutto per l’aggravarsi delle difficoltà di prenotazione. Il l 9,9% degli italiani ha rinunciato a visite o esami specialistici, principalmente a causa delle lunghe liste d’attesa (6,8%) e per le difficoltà nel pagare le prestazioni sanitarie (5,3%).