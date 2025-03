Irpef, dopo la denuncia dei sindacati il Governo evita il “prelievo forzoso” sulla dichiarazione dei redditi

Un acconto non dovuto, sui redditi bassi. Una dichiarazione dei redditi dove proprio i redditi più fragili si vedevano condannati a dover pagare acconti dal sapore di “prelievo forzoso” del sistema fiscale, con la promessa di un conguaglio l’anno dopo. E così, anziché recuperare le spese, milioni di contribuenti rischiavano di dover pure pagare di più. Dopo una attenta analisi del decreto, la Cgil aveva sollevato l’iniquità della norma.

Ma viene anche da chiedersi: nessuno se ne era accorto prima? Nessuno dentro l’apparato statale?

“Siamo soddisfatti di aver difeso le persone che rappresentiamo, inducendo il Governo a rivedere una norma profondamente ingiusta. La questione sollevata dalla Cgil e dal Consorzio nazionale Caaf Cgil era più che fondata”. È quanto dichiarano il segretario confederale della Cgil Christian Ferrari, e la Presidentessa Consorzio nazionale Caaf Cgil, Monica Iviglia, a commento del comunicato diffuso finalmente dal Mef. “Se alle parole seguiranno i fatti, e si interverrà per consentire l’applicazione delle tre aliquote 2025 per la determinazione dell’acconto Irpef, i salari e le pensioni di milioni di cittadine e cittadini, già pesantemente colpiti dall’alta inflazione cumulata in questi anni, non subiranno ulteriori riduzioni”, concludono Ferrari e Iviglia.

L’incongruenza evidenziata dai Caf, riferisce il Mef, “deriva dal fatto che le aliquote, gli scaglioni e le detrazioni Irpef sono stati in una prima fase modificati in via temporanea, per un solo periodo d’imposta (2024), e successivamente stabilizzate a regime dal 2025”. Sì, ma per quanto temporanea, prevedeva un esborso non dovuto dal contribuente.

