Irlanda del Nord: Sinn Fein chiede a Londra legge su insegnamento lingua irlandese nelle scuole

Lo Sinn Fein, partito nordirlandese per un’Irlanda unita, ha riferito al governo di Londra che Westminster dovrebbe legiferare in materia di insegnamento della lingua irlandese nelle scuole nordirlandesi, allo scopo di risolvere una diatriba legata alla formazione del nuovo governo di Belfast. La leader del partito, Mary Lou McDonald, ha riferito che il governo di Londra si era proposto di legiferare in materia alcune settimane fa, ma il Sinn Fein aveva rifiutato, affermando che la questione sarebbe stata risolta a livello locale. Il Dup, partito unionista sinora alla guida del governo, ha messo in guardia Westminster da quello che ha definito “interferire in questioni locali per conto dello Sinn Fein”. La questione dell’insegnamento della lingua nelle scuole ha generato una crisi tra i due partiti, sinora insieme al governo, con lo Sinn Fein che si e’ rifiutato di far parte del nuovo governo se non verranno presi impegni in merito.

La prima ministra unionista Arlene Foster si e’ dimessa dall’incarico, e questo ha messo in moto un conto alla rovescia di sette giorni per formare un nuovo governo. Il nuovo leader del Dup, Edwin Poots, ha fatto sapere di essere pronto a supportare una legge sulla lingua irlandese, ma non necessariamente prima delle prossime elezioni. Foster nella giornata di ieri ha affermato nel parlamento di Stormont che l’accordo raggiunto con lo Sinn Fein nel gennaio del 2020 in materia di cultura e lingua fosse “l’unico modello possibile per il successo” di un governo. Qualora i due principali partiti non riuscissero a trovare un accordo per la formazione di un governo, il ministro per l’Irlanda del Nord del governo di Londra, Brandon Lewis, dovra’ convocare nuove elezioni “in tempi ragionevoli”.